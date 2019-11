© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di riposo per i giallorossi dopo la gara interna di ieri pomeriggio con il Sassuolo. Il tecnico Fabio Liverani ha fissato la ripresa della preparazione per domani pomeriggio, quando la squadra si ritroverà al Mancini Park Hotel di Roma, dove si tratterrà fino alla rifinitura di sabato mattina. Per la sfida con la Lazio tornerà a disposizione Tachtsidis, che ha scontato la giornata di squalifica. La scelta di preparare la sfida con la Lazio a Roma è dettata dalla necessità di interventi di manutenzione sui terreni del Via del Mare e dell’Acaya Golf Resort & SPA. Lo riporta il sito ufficiale del Lecce.