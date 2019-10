© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda doppia seduta della settimana per il Lecce che ha svolto lavoro atletico e tattico. Assenti oltre ai nazionali Benzar, Dubickas, Imbula, Majer, Shakhov e Vera, anche Lucioni in permesso per la nascita della figlia Sara. Lapadula e Tabanelli hanno continuato ad allenarsi in differenziato. Domani al mattino, a porte chiuse, è in programma un test con la Primavera di mister Siviglia.