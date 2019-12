Lecce, problema muscolare per Farias: oggi lavoro differenziato

Allenamento pomeridiano al Via del Mare per i giallorossi che sul terreno di gioco sono stati impegnati in esercitazioni tattiche. Imbula, Majer, Benzar, Dumancic e Farias (per un problema muscolare) hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Assente Meccariello. Domani mattina allenamento, a porte chiuse, sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA.