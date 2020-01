© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lecce in campo questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA per il secondo allenamento settimanale in preparazione della gara di domenica pomeriggio a Verona con l'Hellas. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato, stando a quanto riportato dal sito ufficiale dei salentini, Calderoni e Farias. Domani doppia seduta al Via del Mare a porte chiuse.