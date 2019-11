Lega Pro, Ghirelli incontra delegazione Federcalcio Malta

In vista accordo reciprocità internazionale tra Figc e Mfa

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Incontro a Firenze tra la Lega Pro e la Federazione calcio di Malta (Mfa), seguito di quello svolto qualche settimana fa tra i presidenti della Figc, Gabriele Gravina, della Federazione di calcio Maltese, Bjorn Vassallo, e di Lega Pro, Francesco Ghirelli. Al centro del confronto odierno, in particolare, l'eventuale accordo di reciprocità internazionale tra le due federazioni, per sviluppare una specifica e forte sinergia in un progetto di crescita del calcio professionistico. All'incontro hanno partecipato oltre a Ghirelli e al segretario generale Lega Pro, Emanuele Paolucci, il presidente della federcalcio maaltese Vassallo, il vice Matthew Paris e il segretario generale Angelo Chetcuti. (ANSA).