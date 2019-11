Lega Serie A, Miccichè spiega le sue dimissioni

'Indiscrezioni di oggi mi impongono questa decisione'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - ''Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega Serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui giornali relative alla chiusura dell'istruttoria sulla mia nomina avvenuta venti mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione'': lo dice Gaetano Miccichè in una dichiarazione rilasciata prima di conoscere gli esiti dell'istruttoria condotta dalla Figc per presunte irregolarità durante le elezioni del presidente della Lega Serie A.