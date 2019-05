Legrottaglie: "La Juve? Quando funziona la testa, funziona tutto il corpo"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Nicola Legrottaglie: “Non si può non parlare bene di Allegri dopo questi cinque anni, ma non bisogna parlare solo della Juve di Allegri ma degli ultimi otto anni. Quando la testa funziona funziona tutto il corpo. Sicuramente ci hanno messo allenatori di un certo livello come Conte e Allegri, ma è la testa quella che funziona. È sempre stata un società lungimirante, ci hanno visto lungo con Conte. Hanno spesso avuto il coraggio di puntare sui giovani”.

Su Sarri: “Potrebbe fare bene, ha fatto bene in Inghilterra al primo anno nonostante le difficoltà. Ha perso 6-0 col City, ha avuto un momento di debacle completa e ne è venuto fuori, questo è indice di personalità. Anche Allegri forse all’inizio non aveva la giusta juventinità, è il contesto che ci influenza. Non dobbiamo avere paura di chi viene, comunque sarà influenzato”.

De Ligt? “Ne vedo pochi a quell’età muoversi come si muove lui, è molto forte. Bisogna anche vedere chi gli si mette di fianco, non lo vedrei con Bonucci ma più con Chiellini. Se io fossi la Juventus spenderei soldi solo per andare a prendere Koulibaly. È un giocatore che ti dà la sicurezza di un rendimento ad alti livelli per altri 4-5 anni”.

Daresti ancora una possibilità a Dybala? “Dipende da tutto il contesto. Intanto parlerei con il giocatore, per capire che testa ha, che volontà ha e che stimoli ha per rimanere. Deve stare più vicino alla porta, se lo togli da lì non è pi il Dybala che abbiamo visto nei primi anni”.