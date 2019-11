La sostituzione di ieri di Cristiano Ronaldo al 55' della sfida contro il Milan sta facendo inevitabilmente discutere. Il portoghese è rientrato negli spogliatoi senza salutare Sarri, lasciando poi lo stadio prima della fine della partita (che poi ha visto la Juve vincitrice). Come spesso capita, anche Gary Lineker prende la parola per commentare i grandi fatti del calcio europeo e tramite Twitter ha espresso il suo particolare pensiero in merito: "Sarri sostituisce Ronaldo per la seconda volta consecutiva e gli passa davanti prima di scendere nel tunnel. Non finirà bene, sospetto. Ma devo ammetterlo, Sarri è uno con le palle".

Sarri substitutes Ronaldo for the 2nd time and he marches past him straight down the tunnel. Won’t end well, I suspect. Got to say, he’s a ballsy bugger is Sarri.

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 10, 2019