vedi letture

Lione-Juve 1-0, moviola Corriere dello Sport: c'era rigore su Dybala nel finale

Spazio alla moviola di Lione-Juventus sulle pagine del Corriere dello Sport. Fino a quando si è trattato di svolgere il compitino, lo spagnolo Gil Manzano ha tenuto la partita, poi sono emersi i suoi limiti: ha permesso al Lione di picchiare e di perdere tempo in maniera irritante e soprattutto ha negato un rigore alla Juventus. L'errore è evidente: Guimarães trattiene per la maglia Dybala, poi lo tira a sé in maniera sufficiente da farlo sbilanciare. Il VAR (Martínez Munuera) doveva intervenire. Non l’ha fatto. Leggero invece il contatto Denayer su Ronaldo col braccio destro: molto rischioso.