Lippi: "Grosso ha idee moderne, Gattuso modi tattici importanti. Ora aspetto Pirlo e De Rossi"

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex Ct dell'Italia Marcello Lippi, ripercorrendo il Mondiale 2006, non ha solo parlato dei campioni del mondo ora alla guida di club di Serie B , ma anche di coloro che sono già riusciti nel salto in A, ovvero Fabio Grosso, che ha debuttato in massima serie sulla panchina del Brescia, e Gennaro Gattuso, attuale tecnico del Napoli: "Grosso ha idee molto moderne da proporre e ha fatto bene a provare quell’esperienza. E’ vero che era una situazione difficile, ma alla A non si rinuncia mai. Gattuso? E’ riduttivo ricordarlo solo come “Ringhio”, non trasmette solo grinta alla squadra, ma anche aspetti tattici importanti".

E conclude poi: "Diventeranno ottimi tecnici Pirlo e De Rossi. Andrea sta studiando da tempo, anche Daniele lo farà: li aspetto in panchina, saranno grandi in poco tempo".