Lippi: "Inzaghi quasi in A, Nesta deve lottare ma è tosto. A Oddo andrà meglio in futuro"

"Inzaghi non avrà problemi, ormai il vantaggio è consolidato. Nesta invece deve lottare fino in fondo, ma è un tipo determinato, in quello che fa ci mette sempre tanta passione e tanto impegno, cose che aiutano": parola di Marcello Lippi, che con Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta ha vinto il Mondiale 2006. E che ora, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, dice la sua sul campionato di Serie B, con i due suoi ex calciatori alla guida di Benevento e Frosinone (primo e secondo in classifica).

L'ex Ct azzurro prosegue poi: "Parlo spesso con miei ex atleti che hanno iniziato la nuova carriera, giocando non capiscono tante cose e una volta cambiato mestiere se ne rendono conto. Oddo? Gli andrà bene in futuro, ha idee moderne".