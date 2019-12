© foto di Antonio Vitiello

Intervistato a 'Dribbling' su Rai 2, l'ex ct dell'Italia campione del mondo Marcello Lippi ha elogiato le qualità del neo-tecnico nerazzurro Antonio Conte, in passato anche suo ex giocatore allenato alla Juventus: "Conte il miglior acquisto dell'Inter? Indubbiamente. Tutti dicono: Conte, grande carattere e grande grinta, ma lui non è solo questo. Conte è anche un allenatore molto preparato tatticamente e che è in grado di organizzare la squadra in maniera molto positiva".