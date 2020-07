Lippi: "Scudetto alla Juve, è di un altro livello giocando ogni tre giorni. Bel regalo dall'Uefa"

"La Juventus si sta avviando a vincere il nono scudetto consecutivo. Ed è giusto così perché la squadra di Sarri è la più forte. L’Uefa ha fatto un bel regalo ai bianconeri". A dichiararlo è Marcello Lippi, ex allenatore bianconero e commissario tecnico della Nazionale, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

: "Giocando ogni tre giorni e senza il disturbo della coppa, la Juve è di un altro livello nel campionato di Serie A. In più il calendario programmato dall’Uefa, post Covid-19, consentirà alla squadra bianconera di arrivare in maniera ottimale alla fase finale della Champions. La Juve sta lavorando per portare tutti i suoi giocatori nelle condizioni migliori alla sfida europea. Ad agosto Sarri avrà solo problemi di scelta".