LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vince il Bordeaux nel finale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RISULTATI FINALI:

Bordeaux-Tolosa 2-1

Caen-Strasburgo 0-0

Lille-Montpellier 0-0

1' - Si parte!

2' - GOL! GOL! GOL! BASIC! Cross al bacio dalla sinistra, sbuca alle spalle di tutti ed insacca di testa! 1-0!

14' - Tolosa che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio.

23' - Basic! Ancora lui! Dal limite lascia partire una rasoiata che termina di poco fuori!

26' - Sanogo! Ancora Tolosa! Ci prova a pochi meri dalla porta, palla a lato!

30' - Giallo per Cahuzac.

38' - Arriva l'ammonizione per Sangre.

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Tolosa che spinge in questo avvio di ripresa.

69' - Ammonito Palencia.

70' - GOL! GOL! GOL! CAHUZAC! Mischia nell'area del Bordeaux, la spunta Cahuzac che si ritrova il pallone sui piedi e scarica la botta che si infila sotto la traversa! 1-1!

82' - GOL! GOL! GOL! BRIAND! Si avventa su un pallone vagante e scarica il tiro in porta! 2-1!

16.48 - Fine partita.

Caen-Strasburgo 0-0

1' - Si Parte!

8' - Ajorque! Stacco di testa a due passi dalla porta, palla sul fondo!

17' - Khaoui! Riceve palla in una posizione invitante, guarda il portiere e calcia! Tiro centrale, blocca Sels.

25' - Prcic! Gran tiro dal limite, fuori! Strasburgo che ora spinge!

33' - Continua ad attaccare lo Strasburgo, pochi spazi a ridosso della porta avversaria.

38' - Scatta l'ammonizione per Sissoko.

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Ancora lo Strasburgo prova ad imporsi in questo primi minuti della ripresa.

68' - Ammonito Ajorque.

84' - Ajorque! Incornata a due passi dalla porta, fuori!

90' - Beauvue! Conclusione all'angolino, ci arriva Sels!

16.48 - Fine partita.

Lille-Montpellier 0-0

1' - Comincia la partita!

3' - Pepe! Entra in area di prepotenza, calcia ma non trova la porta!

17' - Match equilibrato fino a questo momento.

24' - Prova a venire fuori il Montpellier, poco preciso a ridosso dell'area avversaria.

29' - Ammonito Hilton.

36' - Pepe! Punizione battuta al meglio, conclusione che sfiora la traversa.

37' - Giallo anche per Xeka.

43' - Gara nervosa, viene ammonito anche Kone.

45' - Quarto giallo del match, se lo becca Le Tallec.

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Lasne! Bel passaggio filtrante per il giocatore del Montpellier che a tu per tu col Maignan si lascia ipnotizzare e fallisce!

56' - Altro giallo, stavolta per Congre.

65' - Palo di Pepe! Gran tiro dal limite, palla indirizzato all'angolino che termina, però, sul palo!

78' - Giallo per Fonte.

87' - Gara che si avvia verso uno scialbo pareggio.

16.48 - Fine partita.

14.54 - Tra i match che seguiremo in contemporanea:

Bordeaux-Tolosa

Caen-Strasburgo

Lille-Montpellier

14.47 - Buon pomeriggio gentili lettori di Tmw! A breve seguiremo i match del campionato francese in programma alle 15!