LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vince il Monaco, perde il Marsiglia

22.55 Finiscono le gare giocate nella serata. Bene il Monaco (2-1) al Tolosa, perde il Marsiglia (2-1) contro il Reims. Vincono Angers e Rennes.

ANGERS-DIJON 1-0

1' SI PARTE

8' Pericolo per il Dijon con Adelaide, palla che finisce alta sopra la traversa!

Partita equilibrata, nessuna occasione degna di nota.

28' GOOOOL ANGERS! BAHOKEN! Arriva il vantaggio dei padroni di casa con il colpo di testa sul primo palo, nulla da fare per Allain.

FINE PRIMO TEMPO Finisce la prima frazione di gioco. 1-0 per l'Angers con la rete di Bahoken.

46' SI RIPARTE

70' Il Dijon attacca, ma l'Angers fa buona guardia: un successo sarebbe importante.

Girandola di cambi, ma il risultato non cambia.

FINALE! Finisce con la vittoria per l'Angers di misura: decide una rete di Bahoken!!! Tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

MONACO-TOLOSA 2-1

1' SI PARTE

5' Attacca il Monaco, ma il tiro di Gelson Martins viene respinto dalla difesa ospite.

8' Ammonito Lesage (T) per gioco scorretto.

15' GOOOOL MONACO! GOLOVIN! Vantaggio dei monegaschi con il russo che in diagonale batte il portiere avversario su assist di Gelson Martins

20' PAREGGIO TOLOSA! JULLIEN! Arriva il pareggio del Tolosa con il colpo di testa del difensore, nulla da fare per Subasic!

26' Traversa di Golovin! Monaco vicino al gol, ma il tiro dell'attaccante si infrange sulla traversa!

30' Attacca il Monaco con Golovin, il migliore dei suoi, ma il suo tiro viene deviato.

41' Falcao e Lopes ci provano a distanza di pochi secondi, ma la mira non è precisa.

45' Ammonito Gradel per gioco scorretto.

FINE PRIMO TEMPO! Finisce la prima frazione di gioco. Parità tra Monaco e Tolosa.

46' SI RIPARTE

47' Subito Monaco all'attacco, ma il tiro di Falcao viene respinto dalla difesa del Tolosa.

49' Ammonito Diakite (T).

60' Giallo anche per Sylla (T).

62' GOOOOOOL MONACO!!! FABREGAS! Arriva il gol del Monaco con il nuovo acquisto che raccoglie una palla vagante e di destro va a segno!

FINALE! Vittoria preziosissima per il Monaco! Tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Decide una rete di Fabregas, dopo il botta e risposta nel primo tempo.

RENNES-AMIENS 1-0

1' SI PARTE

14' Rennes vicino al vantaggio, ma Sarr sbaglia tutto da pochi passi. Si salva l'Amiens.

Più Rennes che Amiens in questa fase, ma la squadra ospite resiste.

FINE PRIMO TEMPO! Finisce 0-0 la prima frazione di gioco. Poche emozioni, tanto equilibrio.

46' SI RIPARTE

70' Non si sblocca il risultato. Regna l'equilibrio.

82' GOOOOOOL RENNES!!! ZEFFANE! Vantaggio dei padroni di casa con il gol dell'attaccante su assist di Niang!

85' Niang sfiora il gol, ma il tiro finisce a lato.

FINALE! Vittoria di misura per il Rennes. I bretoni vicino grazie alla rete di Zeffane nei minuti conclusivi!

REIMS-MARSIGLIA 2-0 (ore 21.00)

Nel Marsiglia c'è Mario Balotelli dal 1'. L'ex Milan andrà a caccia della seconda rete con l'OM.

1' SI PARTE!

10' Predominio territoriale per il Marsiglia, ma fin qui nessuna occasione degna di nota.

12' Mendy crossa, ma Mandanda è attento e fa suo il pallone.

22' GOOOOOOL REIMS! DINGOME! Bella rete della squadra di casa con l'attaccante che controlla e si gira, palla deviata, nulla da fare per Mandanda.

28' Male, fin qui, il Marsiglia. Nessun tiro in porta fin qui per la squadra di Balotelli.

FINE PRIMO TEMPO! Vantaggio del Reims per 1-0. Decide, fin qui, la rete di Dingome.

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa.

52' Ci prova il Reims con Oudin, ma il tiro finisce a lato!

54' Ancora Reims in avanti con Dia, vola Mandanda a deviare il tiro.

56' Ammonito Dingome per gioco scorretto.

60' Balotelli ci prova su punizione, ma il tiro viene respinto dal portiere. Primo squillo per l'attaccante.

70' GOOOOL REIMS!!! HYUN-JUN SUK! Notte fonda per il Marsiglia, il Reims raddoppia con il coreano su assist di Cafaro! Si mette male per Garcia.

74' Esce Balotelli, al suo posto entra Germain.

81' Tutto il Reims a difesa del doppio vantaggio.

86' GOOOL MARSIGLIA! N'JIE! Accorcia le distanza la squadra di Garcia. Assalto finale e ultimi minuti tutti da vivere.

90' Ocampos prova il tiro dalla media distanza, ma Mendy non si fa sorprendere e salva i suoi.

FINALE! Cade il Marsiglia, il Reims vince per 2-1!

