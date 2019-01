LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Fiera dell'autogol tra Burnley e Fulham

Premi f5 per aggiornare

© foto di Federico De Luca

Brighton-Liverpool 0-0

1' - Comincia la partita!

10' - Fabinho scodella dentro, salta Firmino che a due passi dalla porta non arriva sul pallone di un niente.

27' - Shaqiri! Di testa prova ad impensierire il portiere, palla sul fondo.

33' - Liverpool che tiene il predominio del gioco senza riuscire a colpire.

Burnley-Fulham 2-1

1' - Si parte!

2' - GOL! GOL! GOL! SCHURRLE! VANTAGGIO FULHAM! Odoi apparecchia per Schurrle che mira in porta e trova il gol! 0-1!

17' - Wood! Incornata precisa alla sinistra del portiere, fuori!

22' - CLAMOROSO! AUTOGOL DI BRYAN! Il giocatore bianconero mette inavvertitamente il pallone nella propria porta! 1-1!

25' - INCREDIBILE! AUTOGOL FULHAM! Stavolta è Odoi che pasticcia ed infila nella propria porta! 2-1!

35' - Giallo per Chambers.

Cardiff-Huddersfield 0-0

1' - Fischio d'inizio!

9' - Puncheon! Conclude dal limite, fuori!

10' - Giallo per Schindler!

17' - Hoilett! Aggancia a pochi metri dalla porta, ha tempo per tirare ma spedisce sul fondo.

33' - Arriva il giallo anche per Arter.

Crystal Palace-Watford 0-0

1' - Comincia la partita!

4' - Deulofeu! Serpentina in area, conclude ma manca lo specchio della porta!

7' - Pereyra! Ancora Watford avanti, riceve in area ma sbaglia la conclusione di prima.

17 - Ritmi blandi, nessuna delle due squadre ora riesce a prevalere.

27 - Avvio intenso del Watford che ora non riesce più a colpire.

Leicester-Southampton 0-1

1' - Si parte!

10 - Calcio di rigore per il Southampton!

11' - GOL! GOL! GOL! WARD-PROWSE! Non fallisce dal dischetto, vantaggio ospite!

22' - Arriva il giallo per Maddison!

28' - Stephens! Sugli sviluppi del corner riesce a colpire di testa! Fuori!

34' - Giallo per Valery.

37' - Gara tesa, giallo anche per Chilwell.

15.51 - Sono ben cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Brighton-Liverpool

Burnley-Fulham

Cardiff-Huddersfield

Crystal Palace-Watford

Leicester-Southampton

15.46 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Insieme seguiremo i match delle 16 della Premier League inglese!