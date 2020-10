live È il giorno di Dinamo Kiev-Juventus: Pirlo alla prima, col dubbio Dybala

vedi letture

.La Champions League riapre i battenti, riparte l'inseguimento di chi sogna di alzare la coppa dalle grandi orecchie. A cominciare dalla Juventus: i bianconeri di Andrea Pirlo, all'esordio da allenatore in una competizione già vinta da calciatore, sfideranno la Dinamo Kiev alle 18.55. Segui l'avvicinamento alla gara grazie alla diretta testuale TMW.

11.50 - Morata l'uomo copertina - Non a caso, è il centravanti spagnolo l'uomo scelto dalla Juve per veicolare sui social l'appuntamento di questa sera. Con Cristiano Ronaldo out e Dybala ancora non al meglio, l'ex Atlético è la vera certezza di Pirlo in vista della sfida agli ucraini.

11.13 - La squadra arbitrale - A dirigere la gara ci sarà il romeno Ovidiu Haţegan: due i precedenti con la Juve, vittoriosa nel 2017 sul Porto e sconfitta nel 2018 dal Manchester United. Gli assistenti arbitrali saranno Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe, anche loro romeni, così come il quarto uomo Sebastian Colţescu. Tedesca la formazione video:

Bastian Dankert sarà il VAR, Harm Osmers l'AVAR.

10.55 - I precedenti sorridono alla Juve - La formazione bianconera non ha mai perso in Champions League contro la Dinamo Kiev, incontratta in quattro occasioni. 2-1 in Ucraina e 5-0 a Torino nella fase a gironi del 2002/2003, 1-1 a Torino e 4-1 (sempre per la Juve) a Kiev nei quarti di finale del 1997/1998. Dodici i gol siglati dai bianconeri, tre quelli degli ucraini. Che a livello europeo vantano uno score deficitario contro le italiane: su 12 partite giocate, una sola vittoria (contro la Roma nel 2004), tre pareggi e otto sconfitte.

10.40 - Le parole di Pirlo - Dall'arrabbiatura di Dybala al confronto con Lucescu, l'allenatore che lo ha fatto esordire ai tempi del Brescia. Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico della Juve ha affrontato la gara a 360°. Rivivi le sue parole.

10.30 - Le probabili formazioni - Il grande interrogativo, nei bianconeri, è legato all'impiego di Paulo Dybala: dopo il malumore col Crotone, il tecnico bresciano potrebbe schierarlo dal primo minuto. L'alternativa porta a Kulusevski, con Ramsey che in ogni caso dovrebbe agire da trequartista. Morata confermato in attacco, si rivede Chiellini in difesa. Qui le probabili formazioni della gara.