Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Juventus: Morata dal 1', dubbio Dybala

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Inizia l'avventura in Champions League della Juventus. La formazione di Andrea Pirlo sarà impegnata alle 18.55 contro la Dinamo Kiev. I bianconeri vogliono tornare al successo nella coppa dalle grandi orecchie dopo l’avventura terminata prima del previsto contro Lione agli ottavi di finale nella passata stagione. Rialzare la testa in Europa è l’obiettivo numero uno di Bonucci e compagni reduci dal deludente 1-1 di Crotone che ha fatto seguito al pareggio in casa della Roma.

COME ARRIVA LA DINAMO KIEV - Mircea Lucescu non avrà a disposizione Tymchyk per un problema all’adduttore. In porta ci sarà Bushchan mentre Kędziora e Mykolenko saranno gli esterni in difesa con Zabarnyi e Popov che completeranno il pacchetto arretrato. La cerniera di centrocampo sarà formata da Sydorchuk e Shaparenko mentre in attacco Supryaga sarà innescato da Tsygankov, Buyalskiy e De Pena.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Andrea Pirlo dovrebbe confermare al centro dell’attacco Alvaro Morata, con Dybala che invece dovrebbe andare in panchina, e alle spalle del centravanti spagnolo Kulusevski e Ramsey. In difesa invece si dovrebbe rivedere Chiellini al fianco di Bonucci e Danilo a protezione della porta di Szczesny mentre Chiesa e Cuadrado saranno gli esterni di centrocampo con Bentancur e Rabiot al centro.