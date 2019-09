LIVE TMW - Fiorentina, Pedro: "Un piacere affrontare CR7 ma voglio vincere"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Pedro Guilherme è uno degli ultimi acquisti effettuati dalla Fiorentina la scorsa estate. L'attaccante brasiliano, prelevato dal Fluminense, si presenta oggi in sala stampa per incontrare i giornalisti. Segui su TMW la diretta testuale!

15.42 - Prende la parola Joe Barone: "Ringrazio la famiglia e gli agenti del giocatore per il grande lavoro che avete fatto per portare Pedro, finalmente, con noi. Abbiamo aspettato fino all'ultimo per avere un grandissimo giocatore nella Fiorentina. Ringrazio anche Pradè per il grande lavoro che ha fatto per portarlo. Era un nome che dal primo giorno era nella lista dei nostri potenziali acquisti. Fin dalla prima riunione con il presidente Commisso. Pradè ci ha fatto il suo nome fin da subito. Anche il Fluminense ha fatto un grande lavoro e ci ha permesso di prenderlo. Abbiamo una grandissima partita da giocare contro la Juventus e finalmente, da venerdì, Montella avrà tutta la squadra per la prima volta a disposizione

C'è grande entusiasmo in città: "Siamo arrivati a 26mila abbonati, abbiamo ancora più fiducia in quello che stiamo facendo. Arrivare a questi numeri era molto difficile e vogliamo ringraziare tutti per l'energia che ci stanno dando. Ci permette di lavorare in modo particolare".

Prende la parola Pedro:

Come si sente?

"Voglio ringraziare Commisso, Pradè e Barone, oltre alla mia famiglia, i miei agenti: è stata una trattativa lunga. Sono molto contento di trovarmi in un grande club come la Fiorentina. Dal punto di vista fisico mi sento molto bene. La scelta di schierarmi contro la Juventus dipenderà da Montella, ma io sto bene perché l'ultimo infortunio è stato lieve e sono pronto per giocare".

Qual è il giocatore a cui vorrebbe somigliare?

"Il mio punto di riferimento è Ibrahimovic perché è un giocatore di grande qualità e di grande tecnica".

Quanto fortemente ha voluto giocare per la Fiorentina?

"Quando i miei agenti mi hanno parlato della Fiorentina sono stato subito molto soddisfatto vista la tradizione del club. La mia speranza è quella di fare una grande stagione qui visto anche che la società sta costruendo una grande squadra".

E' pronto per prendersi la responsabilità di indossare la maglia numero 9 della Fiorentina?

"Chiaro che la maglia numero 9 è molto importante visto che l'ha indossata un idolo come Batistuta. Io sto costruendo la mia carriera e voglio fare grandi cose qui con la maglia viola indosso".

Ha un obiettivo di reti in vista della prima stagione in Italia?

"Sono appena arrivato ma mi sento già pronto. Il mio obiettivo è quello dei miei compagni: dare il massimo e cercare di vincere qualcosa con il resto della squadra".

Conosceva qualcuno dei giocatori della Fiorentina dell'anno scorso e di quest'anno?

"Certo, conoscevo la Serie A anche quando ero in Brasile visto i grandi calciatori del passato. Sto conoscendo i compagni adesso, sono stato accolto benissimo".

La prossima sfida sarà contro Ronaldo, anche lui è stato un suo idolo?

"Sarà un piacere affrontarlo ma io penso solo alla Fiorentina e spero di poter uscire dal campo con una vittoria".

Quale altro grande attaccante le somiglia di più?

"I paragoni li fanno i giornalisti, io ho le mie caratteristiche e le mie qualità".

Quali sono le sue caratteristiche principali e dove deve migliorare?

"Fanno piacere i complimenti di Edmundo e Careca perché sono stati due campioni. Come tutti gli attaccanti vivo per il gol ma mi piace anche aprire spazi per i miei compagni. Sono un attaccante che fa molto movimento. Sono qui anche per crescere e migliorare con i miei compagni di squadra".