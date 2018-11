LIVE TMW - Lazio-Marsiglia, Caicedo out: gioca Immobile

Clicca F5 per aggiornare il live

17.18 - Simone Inzaghi non rinuncia a Ciro Immobile. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il numero 17 partirà da titolare nell'attacco della Lazio questa sera. Il tecnico avrebbe voluto farlo riposare, ma l'indisponibilità di Caicedo ha spinto Immobile a riconquistare il posto da titolare.

15.40 - IL TRAILER DELLA SFIDA. Attraverso il proprio profilo Twitter, la Lazio ha pubblicato un video in attesa della partita che inizierà alle 18.55.

14.45 - LAZIO ARTEFICE DEL PROPRIO DESTINO, COL MARSIGLIA IN PALIO NON SOLO I TRE PUNTI. Lazio artefice del proprio destino, o quasi. La sfida dell'Olimpico contro il Marsiglia, del resto, può essere definita un match point in favore dei biancocelesti per tutta una serie di motivi. La qualificazione aritmetica ai sedicesimi di Europa League, infatti, non dipende solo da questa gara: se l’Apollon - nell'altro match del girone - dovesse battere l’Eintracht Francoforte, il successo contro la squadra di Garcia non darebbe comunque ai biancocelesti la certezza di avere superato il turno. Leggi la news, CLICCA QUI

14.30 - RUDI GARCIA TORNA A ROMA, MA CON LA LAZIO LA SITUAZIONE PUO' PRECIPITARE. Se da una parte la Lazio ha a disposizione questa sera la formidabile opportunità di accedere ai 16esimi di Europa League con due turni di anticipo, dall'altra il Marsiglia di Rudi Garcia vive sensazioni e stati d'animo completamente differenti. Senza tifosi al seguito (ai residenti in Francia è stato vietato di acquistare i biglietti a causa degli scontri dell’andata - la partita viene ritenuta ad alto rischio per l’ordine pubblico), l'ex tecnico della Roma torna all'Olimpico in un momento di estrema difficoltà. Ha perso le ultime tre partite: dopo avere ceduto di schianto contro la Lazio nella gara di andata al Velodrome, è stato battuto di nuovo in casa dal Paris Saint-Germain (0-2) ed è crollato a Montpellier (3-0). In campionato - adesso- è al sesto posto, decisamente al di sotto rispetto alle aspettative della società che soltanto pochi mesi fa ha giocato la finale di Europa League. Leggi la news, CLICCA QUI

12.00 - I CONVOCATI DELLA LAZIO. Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Marsiglia (fischio d'inizio alle ore 18:55) allo Stadio Olimpico di Roma. In basso l'elenco dei calciatori chiamati dal mister biancoceleste:

Portieri: Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Wallace.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.

11.10 - I CONVOCATI DEL MARSIGLIA. In vista della gara di Europa League contro la Lazio, il tecnico del Marsiglia Rudi Garcia ha convocato 22 giocatori. Di seguito la lista completa:

Portieri: Escales, Mandanda, Pelé.

Difensori: Amavi, Caleta-Car, Hubocan, Rami, Rolando, Sakai, Sarr.

Centrocampisti: Gustavo, Kamara, Lopez, Radonjc, Sanson, Strootman.

Attaccanti: Germain, Mitroglu, Njie, Ocampos, Payet, Thauvin.

11.00 - RASSEGNA STAMPA. "Lazio, primo match point Inzaghi", scrive questa mattina il Corriere di Roma nelle sue pagine interne. Stasera Olimpico semideserto, ballottaggio Immobile-Caicedo. "Il Marsiglia in crisi? Un'invenzione, non mi fido", ha detto il tecnico biancoceleste alla vigilia.

10.55 - RASSEGNA STAMPA. Serata di Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. "Lazio, ecco il match point" è il titolo scelto da Il Messaggero in vista della gara contro l'Olympique Marsiglia all'Olimpico. "I biancocelesti ospitano il Marsiglia: in caso di vittoria, potrebbero qualificarsi ai sedicesimi. Inzaghi propone un mini turnover: gli esterni Caceres e Marusic chiedono spazio alla pari di Cataldi e Berisha".

10.40 - LE PROBABILI FORMAZIONI.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Berisha, Caceres; Correa; Caicedo. A disposizione: Proto, Radu, Parolo, Immobile, Patric, Luis Alberto, Murgia. Allenatore: Simone Inzaghi.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Rami, Rolando, Amavi; Luiz Gustavo, Strootman; Sanson, Payet, Thauvin; Germain.

A disposizione: Pelé, Hubocan, Sarr, Kamara, Lopez, Mitroglu, Ocampos. Allenatore: Rudi Garcia.

10.25 - Sarà un match point per la Lazio. I biancazzurri accolgono all'Olimpico il Marsiglia di Rudi Garcia, un allenatore che quello stadio lo conosce molto bene. Ma soprattutto un tecnico che su quel campo ha già battuto i biancocelesti. Non bisogna però pensare al passato, ma soltanto alla sfida attuale, importantissima per i francesi. Cinque punti di distacco tra Lazio e Marsiglia: una vittoria, con una sconfitta o un pareggio dell'Apollon, potrebbe dare la qualificazione matematica alla squadra di Inzaghi. I francesi si giocheranno il tutto per tutto, ma l'inerzia è tutta a favore dei padroni di casa.

10.15 - Questa la classifica del girone H:

Eintracht Francoforte 9

Lazio 6

Apollon Limassol 1

Marsiglia 1

10.00 - Amici di TMW, buongiorno! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale in vista di Lazio-Marsiglia, sfida valida per il quarto turno di Europa League. Segui l'avvicinamento alla sfida con il LIVE di TuttoMercatoWeb.com!