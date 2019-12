LIVE TMW - Milan, Pioli: "Amareggiato, serviva vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, parla in conferenza stampa il tecnico milanista Stefano Pioli. Segui le parole dell'allenatore del Milan con il live su TMW.

Ore 17.45 inizia la conferenza di Pioli

Amarezza della partita? "Si amarezza, non possiamo rassegnarci a creare tanto e poi non vincere. Quando una squadra crea 10 occasioni da gol è una partita da vincere. La squadra ci ha creduto e non posso rimproverare nulla ai giocatori- Bisognava vincere per la classifica, il morale e per la gara celebrativa. Ci è mancato solo il gol".

L'arbitraggio? "Non valuto l'arbitro, chi era in campo credo abbia giudicato bene".

Le prossime partite? "Voglio vincere, anche oggi ci tenevo molto. La prossima penso a fare risultato, credere fortemente che se stiamo dentro la partita possiamo vincere".

Cambiata l'idea sul mercato? "Parlo con la società e facciamo le nostre valutazioni".

Benaccer? "Grande partite in fase difensiva, deve giocare più lucidamente in altre occasioni".

Occasioni sprecate? "Mancanza di precisione e qualità, non siamo stati precisi come in altre volte. Conti? Lo ha sofferto ma Boga nell'uno contro uno vince spesso i duelli".

Ore 17.53 finisce la conferenza di Pioli