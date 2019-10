LIVE TMW - Milan, Pioli: "Risposte positive, mancata la lucidità"

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Dopo la partita contro il Lecce, la prima sulla panchina del Milan, parla il tecnico rossonero Stefano Pioli in conferenza stampa. Segui le parole dell'allenatore da San Siro con la diretta testuale su TMW.

Problemi dal punto di vista fisico? "Bisogna lavorare in tutte le aree che abbiamo a disposizione. Le richieste che faccio io credo siano diverse dalle precedenti. Le due situazioni che ti portano al risultato finale sono le due aree. Oggi abbiamo giocato da squadra, creando tanto, ma abbiamo commesso degli errori nelle due aree che non ci hanno permesso di chiudere la partita o di non prendere gol. Ai giocatori è arrivato tanto in questi allenamenti, io ho cercato di fare le cose più semplici possibili".

Staffetta Leao-Piatek è possibile riproporla? "Leao mi è sembrato più brillante di Piatek, ho scelto lui per le sue caratteristiche. A fine primo tempo il dottore mi ha insegnato un indurimento a livello dei flessori. Kris in certe situazioni ha caratteristiche diverse. Non mi pregiudico niente in futuro, dipenderà dalla singola partita. Chi entra in campo deve dare di più".

Gli errori dei giocatori esperti? "E' ora di smetterla di parlare di Milan giovane o Milan vecchio, siamo il Milan e dobbiamo portare questa maglia con onore e orgoglio. E' una maglia pesante, ma se siamo qui c'è un motivo".

Indicazioni di questa gara e sui giocatori che hanno commesso errori sui gol subiti? "Non andiamo da nessuna parte se condanniamo i singoli giocatori. Giocare a calcio significa sbagliare. Ero ansioso in positivo, le risposte sono state positive dal punto di vista dell'approccio. E' mancata lucidità e ci è costata la vittoria"..

La squadra soffre d'ansia nei momenti decisivi? "Che ci sia da lavorare questo senz'altro sì, ma non mi spaventa. La partita di stasera mi darà tanti spunti sui quali intervenire. Molti di questi sono positivi e altri no. Dobbiamo capire quando è il momento di spingere o di gestire. O hai la forza di chiudere la partita o se no le partite si possono vincere anche soffrendo, come avremmo meritato".

