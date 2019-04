LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Il pareggio ci sta un pò stretto"

Dopo il pareggio contro il Milan per 1-1, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, parla in conferenza stampa. Segui le parole dell'allenatore ducale qui su TMW.

Il punto forse va un po stretto? "Per l'interpretazione della gara il pareggio forse ci va un po stretto. Il dispiacere è di non aver portato punti a casa, siamo rimasti equilibrati e convinti di poter recuperare il risultato. Indipendentemente dal sistema di gioco è sempre l'interpretazione a fare la differenza. VAR? E' stato bravo Donnarumma a prendere la palla nel primo tempo. Non era rigore".

Il Milan è in difficoltà?: "Non mi piace entrare in casa d'altri, posso dire che la mia squadra oggi ha risposto alla grande. Anche l'orario ha inciso parecchio, Rino è bravissimo a trovare le soluzioni e risolvere le sue problematiche. Devo pensare dentro casa mia, pur avendo un passato felice in rossonero".

Parma come nel girone d'andata?: "Mancano tanti giocatori, poi ho cercato di dare un equilibrio di gioco, gli episodi ti fanno spesso cambiare giudizio sulle prestazioni, ma quando affronti il Milan con uno stadio pieno, avevo chiesto ai ragazzi di andare oltre e dare il 100%, bisogna crederci ed essere propositivi, oggi volevamo mettere il Milan in difficoltà e dimostrare di non essere inferiori a nessuno. Quello che dobbiamo fare e continuare a lavorare così come stiamo facendo".

Bruno Alves ha fatto la differenza?: "Ha fatto una carriera importante, il gol ha fatto la differenza ed è sotto gli occhi di tutti, invece mi piace elogiare la prestazione di altri ragazzi che hanno giocato meno ma hanno dato tanto".

Cena con Gattuso?: "Mi fa piacere rivedere Rino, Leonardo e Maldini, persone importanti per la mia giovinezza, oggi però avevo un obiettivo da raggiungere".