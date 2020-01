LIVE TMW - Samp, Ranieri: "Ogni gara per noi è sopravvivenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, parla in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan. Segui le parole con il live su TMW.

Ore 17.26, comincia la conferenza

Sul momento della Samp: "La Samp mi è sempre stata simpatica, al di là dello scudetto con Mancini e Vialli. Conoscevo la squadra, negli ultimi anni hanno fatto bene con Giampaolo. So delle difficoltà perchè sono giocatori che non sono mai stati in queste posizioni, ogni partita per noi è sopravvivenza".

Gli errori di Gabbiadini? "Il pari a San Siro non è da buttare, avevano preso Ibra per dimenticare i 5 gol di Bergamo. Ho detto ai ragazzi di mettere subito il massimo perchè poi il pubblico di San Siro ci avrebbe dato una mano

Il grande rimpianto? "Siamo uno degli attacchi più scarsi della serie A ma le occasioni le stiamo creando. Se perseveriamo possiamo fare gol".

Mercato? "Non voglio giocatori che arrivano per la prima volta in serie A, ma gente che conosce il campionato. Se arriva qualcuno sono contento, altrimenti non mi metto a piangere".

De Rossi? "Giocatore incredibile, forte mentalmente, lui e Totti sono stati due capitani, che rappresentavano lo spirito del giocare romanista, sono stati due uomini sinceri e leali. Daniele lascia il calcio e gli auguro tutto il meglio dopo l'esperienza in Argentina, gli auguro ciò che desidera e spero che si possa avverare".

Ibrahimovic e il suo ritorno? Ha portato entusiasmo e porterà grossa professionalità. Innalzerà molto lo spirito di competizione di tutto il gruppo. Pioli è stato costretto a mandarlo dentro. Poteva essere un rischio, se si fosse fatto male. Ibra è un giocatore immenso e magnifico".

Ore 17,37 - Finisce la conferenza di Ranieri.