Steven Gerrard, storico capitano del Liverpool, ovviamente non si è perso la finale di Champions League che ha visto i Reds trionfare per la sesta volta nella loro storia. L'ex centrocampista infatti sui social ha festeggiato da vero tifoso pubblicando prima una foto di Henderson che alza la coppa e scrivendo: "Yaas", e poi postando una foto di Henderson e Klopp in lacrime e scrivendo: "Sesta volta".