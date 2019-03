Liverpool Legends-Milan Glorie, 3-2: Pirlo non basta, vittoria ai Reds

© foto di Alberto Fornasari

Si è conclusa 3-2 la sfida odierna giocata ad Anfield fra Liverpool Legends e Milan Glorie, una sorta di replay della finale di Champions del 2005. Una sfida ricca di fascino, nonostante la forma fisica di tanti interpreti non fosse propriamente delle migliori, che ha visto i Reds trionfare grazie alle reti di Fowler, Cissé e Gerrard. Per i rossoneri reti di Pirlo (su punizione) e Pancaro. Di seguito le formazioni che i tecnici Dalglish e Ancelotti hanno mandato in campo:

Liverpool (4-3-3): Dudek; Johnson, Carragher, Hyypia, Agger; Kennedy, Kvarme, Gerrard; Garcia, Fowler, Kuyt

Milan (4-3-2-1): Dida; Cafu, Costacurta, Kaladze, Serginho; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Kaka, Rui Costa; Inzaghi