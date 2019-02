© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rifiuto di Kepa alla sostituzione fa ancora discutere in Inghilterra. Ne ha parlato Fernando Llorente, centravanti del Tottenham, a Radio Marca: “È successo un fatto che nel calcio non capita spesso. Lui ha mostrato molta personalità. In panchina hanno pensato che avesse problemi fisici. Ma Kepa ha poi avvertito che stava bene e lo ha dimostrato”.

Su Morata.

"È un attaccante impressionante e mi è molto dispiaciuto quando gli hanno annullato il gol contro la Juve”.