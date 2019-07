Lo Schalke 04 scrive a Miha: "Ti auguriamo il meglio nella tua lotta"

Bel messaggio di solidarietà dello Schalke 04, che dopo l'amichevole di ieri contro il Bologna (sconfitta per 2-3) ha voluto mandare un pensiero social al tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic. "Tutti allo Schalke 04 vogliamo augurare il meglio all'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nella sua battaglia contro la leucemia", il tweet del club tedesco.

Everyone at #S04 would like to wish @BolognaFC1909en coach Siniša Mihajlović all the very best in his fight against leukaemia. 🙏 pic.twitter.com/wTtofmbI9Z

