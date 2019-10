Quando Frederico Varandas, storico responsabile medico dello Sporting, ha compiuto la scalata alla presidenza del club che ha lanciato il giovane Cristiano Ronaldo, lo Juventus Stadium festeggiava il suo settimo compleanno. Era l’8 settembre 2018. Nel giro di un anno il numero uno del club biancoverde ha iniziato a valutare un’idea tanto ambiziosa quanto intrigante. Unire per sempre il nome di CR7 a quello dello Sporting intitolando l’attuale stadio José Alvalade, dove ieri sera Cristiano è tornato protagonista con tanto di gol dopo più di mille giorni (mancava dal 22 novembre 2016), a quello del cinque volte pallone d’Oro: "E’ un’ipotesi che non accantoniamo e della quale ovviamente saremmo molto orgogliosi", sottolinea Varandas in esclusiva a Tuttosport. Un’apertura importante che rafforza le indiscrezioni degli ultimi tempi. In Portogallo è già partito il toto-nome. Dalla “CR7 Arena” al “Cristiano Ronaldo Stadium”, anche se lo scenario più gettonato è una via di mezzo tra passato e futuro: “José Alvalade CR7”.