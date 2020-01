Comincia ufficialmente la nuova avventura al Napoli per Stanislav Lobotka. Lo slovacco è stato appena annunciato dal club di Aurelio De Laurentiis con il solito tweet di benvenuto. Nel frattempo il Celta Vigo ha voluto salutare con un messaggio su Twitter il centrocampista: "Grazie per il tuo impegno e buona fortuna in questa nuova tappa!"

🚨 OFICIAL | Lobotka jugará en el @sscnapoli tras el acuerdo alcanzado entre el RC Celta y el club italiano. ¡Gracias por tu compromiso y mucha suerte en esta nueva etapa! — RC Celta (@RCCelta) January 15, 2020