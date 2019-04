© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista e commentatore televisivo Bruno Longhi è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul pareggio di ieri sera tra Milan e Udinese: "Nella squadra rossonera c'è un problema fisico: quando c'è il gap atletico va in difficoltà. Ci sono problemi anche dal punto di vista del gioco. Se Gattuso ha cambiato modulo, evidentemente ci sono state pressioni dall'alto. Il Milan è più debole fisicamente di molte squadre, parlo di possanza, non di condizione. Le voci su Gattuso? Non riguarda la prestazione dei giocatori in campo. Se tutte le squadre dovessero essere influenzate dal mercato del proprio allenatore, nessuna vincerebbe".