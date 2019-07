© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku lento? Non proprio. Mentre l'Inter è in Inghilterra, in persona di Ausilio, per trattare col Manchester United l'arrivo in Italia del belga, quest'ultimo si allena a Perth, Australia, coi Red Devils. A parte, perché il club inglese ha fatto sapere che oggi Lukaku si è sottoposto a una sessione in palestra. Ieri, però, il centravanti ha fatto segnalare una velocità massima di 36 km orari nei test fisici, che ne fanno il secondo giocatore più veloce nella rosa di Solskjaer. Alla faccia di chi lo definisce lento.