Lukaku, maglia nerazzurra nelle stories: indizio social per l'Inter?

Il mercato viaggia sui social. Anche nelle speculazioni e dei sogni dei tifosi. Così Romelu Lukaku, obiettivo dell'Inter, che sfoggia una maglietta nerazzurra sulle Instagram stories, non passa inosservato. Il centravanti belga del Manchester United, reduce da un allenamento ("Good work out"), ha pubblicato pochi minuti fa una storia che lo ritrae appunto con i colori sociali dell'Inter (non con la maglia dell'Inter, ovviamente). Indizio social? Considerato che il giocatore ha più volte detto di voler giocare in Serie A, non è escluso.