TMW Roma, Lukaku ancora personalizzato. Allenamento individuale anche per Ndicka

La Roma nella giornata di oggi è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare il recupero del finale della sfida contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, dopo che la partita era stata interrotta e poi sospesa per via del malore accusato da Evan Ndicka.

Al difensore nella giornata di ieri era stato dato il via libera per la ripresa dell'attività agonistica, come informato dal club giallorosso: "Il giocatore Evan Ndicka si è sottoposto, presso la clinica villa Stuart Fifa medical center, ad una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello. Gli esami svolti hanno confermato l’assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita di Udine. Il giocatore risulta quindi idoneo alla ripresa dell’attività sportiva che verrà monitorata nei giorni a seguire".

Nella giornata di oggi quindi Ndicka ha svolto un allenamento individuale per tornare a tastare il terreno di gioco, con l'evolversi della sua situazione che sarà monitorata da vicino dallo staff tecnico e medico. Con lui allenamento personalizzato anche per Romelu Lukaku, come accaduto nella giornata di ieri. Entrambi i calciatori quindi non saranno utilizzabili per il recupero della gara con l'Udinese in programma domani sera in Friuli. La squadra in questo senso partirà da Roma direttamente nella mattinata di domani.