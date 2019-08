Lukaku: tra Juve e Inter la spuntano i Lakers! Ironico post del club di NBA

Tra Juventus e Inter, la spuntano... i Los Angeles Lakers! Sono giorni caldissimi per Romelu Lukaku, centravanti belga oggetto dei desideri di bianconeri e nerazzurri. Un vero e proprio derby di mercato, con le parti in causa pronte a rispondersi colpo su colpo. Così, ad alleggerire un po' la tensione ci ha pensato lo stesso giocatore in uscita dal Manchester United, che ieri ha postato una foto con la maglia del noto club di NBA. Immediata la risposta dei Lakers, che non si sono certo fatti scappare l'assist: "Affare fatto, confermi?", il tweet dei gialloviola. "Sono pronto a ricevere i passaggi di LeBron James in contropiede, anche se alcuni dicono che sono lento", la battuta con tanto di frecciatina alla stampa inglese (poi rimossa) da parte di Lukaku.