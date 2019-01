“Higuain? Quello dell’ultimo mese non è il vero attaccante argentino, bisogna capire se sia un fattore psicologico o ci sia dell’altro. Il Pipita ha sempre fatto bene e tornerà a far bene. Se c’è un malessere però è una situazione diversa che va approfondita”. Così in esclusiva ai microfoni di TimGate l’ex ds di - tra le altre - Torino e Palermo, Fabio Lupo. “Morata in rossonero? Ha dimostrato di fare bene in Italia, sul piano tecnico ci può stare. La valutazione su Higuain però - conclude Lupo - va fatta dall’interno e può solo farla chi sta tutti i giorni con lui”.