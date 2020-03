Lutto a Charlton, morto per Coronavirus il tifoso Seb Lewis. Aveva 38 anni

Seb Lewis, 38 anni, conosciuto in Inghilterra come "esempio di autentica e incredibile passione calcistica" è morto a causa del Coronavirus. A renderlo noto è il club, il Charlton, alle cui partite in casa e fuori Lewis è sempre stato presente dal 1998 a oggi. In tutto Lewis aveva assistito a 1.076 partite consecutive della sua squadra, che prima dello stop dell'attività era nella retrovie della serie cadetta, e non a caso su un muro vicino a The Valley, lo stadio in cui gioca il team di London/Greenwich, è già comparsa la scritta "Seb 1076".