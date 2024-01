Ufficiale Wolverhampton, termina in anticipo l'esperienza in prestito di Campbell al Charlton

Termina in anticipo l'esperienza di Chem Campbell (21 anni) al Charlton e il centrocampista gallese classe 2002 fa così il suo rientro anticipato al Wolverhampton, club di Premier League che ne detiene la proprietà del cartellino. Il 21enne in questa prima metà di stagione ha giocato 16 partite con gli Addicks, tra League One (terza divisione del calcio inglese), EFL Trophy (trofeo riservato alle squadre delle categorie inferiori) e FA Cup.

Il direttore tecnico del Charlton, Andy Scott, ha così commentato ai canali del club l'interruzione del prestito: "Vogliamo ringraziare Chem per il contributo durante il suo periodo trascorso al club e per la sua professionalità. Non ha giocato quanto avevamo concordato in anticipo e, con nuovi giocatori già nella struttura e altri in arrivo a gennaio, abbiamo sentito che terminare il prestito fosse la soluzione migliore per le parti. Gli auguriamo il meglio per il futuro".