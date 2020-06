Lutto in casa Gattuso: a 37 anni è morta la sorella Francesca

Lutto per l'allenatore Gennaro Gattuso. All'età di 37 anni è scomparsa quest'oggi sua sorella Francesca. Fu ricoverata d'urgenza a Varese a febbraio e negli ultimi mesi ha lottato contro una brutta malattia che se l'è portata via quest'oggi.

Bello il messaggio di cordoglio del Milan, che l'ha ricordata così tramite il suo profilo twitter: "Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca".

Anche l'Hellas Verona ha voluto mandare questa mattina un messaggio all'allenatore del Napoli: "Hellas Verona FC esprime la più sentita e sincera vicinanza a mister Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca, estendendo i sensi del più profondo cordoglio a famiglia, parenti e amici".

A Gennaro Gattuso, alla famiglia, ai cari e ai suoi amici vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Tuttomercatoweb.com.