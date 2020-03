Maggio: "L'ipotesi dei playoff e dei playout è assurda, il campionato va concluso"

vedi letture

L'emergenza Coronavirus ha portato del caos anche nel mondo del calcio, che ora si trova a affrontare il problema della ripresa degli allenamenti e del modo in cui concludere il campionato. Sull'argomento ha detto la sua Christian Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L'ex difensore del Napoli non ha giudicato positivamente l'ipotesi playoff e playout: "Mi sembra una cosa assurda, il campionato va concluso, anche per creare una sorta di preparazione per l'anno prossimo. Nonostante gli alti e bassi, il Napoli è riuscito a tenere un rendimento costante. Avrebbe meritato lo Scudetto? Penso proprio di sì, arrivavamo da diversi anni dove i risultati erano alti, partendo da Champions e Coppa Italia, mancava qualcosa. Il titolo sarebbe stato il coronamento di dieci anni fantastici".