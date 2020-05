Malagò: "Lo sport può ripartire. Le Olimpiadi tra un anno ci saranno, con 3 discipline in più"

Lo sport italiano è pronto a ripartire. A dirlo, nel corso di una diretta con i ragazzi del settore giovanile del Bologna, è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò: "Sono dieci settimane che lavoriamo sulla ripartenza della sport. In Italia ci sono 387 sport e non c'è un altro paese al mondo che ha questa molteplicità di discipline, che però andava normata. Ogni Federazione ci ha dato un documento con le sue specificità e l'abbiamo integrato con un documento del Politecnico di Torino e con un documento della Federazione medico-sportivo. E oggi tutti sono pronti per ripartire: chiaro, chi gioca a golf ha quasi zero problemi, chi gioca a rugby molti di più, ma tutti adesso hanno delle regole. Parlo ovviamente della ripresa delle attività, quella delle competizioni è discorso diverso".

Sui Giochi Olimpici nel 2021, Malagò non ha molti dubbi: "Le Olimpiadi si faranno nel 2021, certo che si faranno. In caso contrario, vorrebbe dire che il pianeta non avrebbe ancora risolto il suo problema e quindi, a quel punto, sarebbe un problema molto più ampio. Il Presidente Bach ha detto una cosa bellissima: per lui, le Olimpiadi di Tokyo saranno lo spartiacque tra quanto accaduto prima il coronavirus e quello che accadrà dopo. Perché l'obiettivo è quello di disputare dei Giochi Olimpici esattamente come accaduto in passato, con tutti gli atleti e senza porte chiuse".

Malagò ha poi ricordato che a Tokyo ci sarà il debutto di tre nuove discipline sportive, che sono sempre più seguite: "Si tratta - ha detto - dell'arrampicata sportiva, disciplina in cui noi siamo molto competitivi con due ragazzi e una ragazza che abbiamo qualificato, dello lo skate e del surf".