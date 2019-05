Mandorlini: "Inter, stagione insoddisfacente. L'Atalanta merita tutto"

© foto di Chiara Biondini

Andrea Mandorlini allenatore, si è espresso sui verdetti di Serie B, sull'Inter e l'Atalanta ai microfoni di MC Sport: "La Serie B è sempre difficile ed avvincente, ma con Brescia e Lecce possiamo dire che hanno vinto le squadre con più qualità e grande equilibrio. Il Foggia è retrocesso in maniera incredibile, questo è il bello e il brutto del calcio. Per i play-off è ancora tutto da vedere".

Sull'Atalanta: "C'è convinzione, entusiasmo, l'ambiente ti spinge. Ma in questo momento è la forza interiore e psicologica che deriva dai risultati a fare la differenza. L'Atalanta sta bene, corre ancora adesso, malgrado un campionato dispendioso. La miglior realtà della Serie A è l'Atalanta da diversi anni. Meritano la Champions League e la Coppa Italia".

Sull'Inter: "Si può pensare ad una stagione positiva quando entri nei quattro della Champions League, ma io non sarei contento. Parlo dell'Inter, ma anche di Napoli, Roma, Milan. Penso che queste squadre debbano competere però fino alla fine in tutte le competizioni e non l'hanno fatto. E' riduttivo pensare di fare un campionato importante arrivando terzi o secondi. Oggi si pensa che un piazzamento in Champions sia più importante che vincere un trofeo, ma non è così".