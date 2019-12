© foto di Insidefoto/Image Sport

Diego Armando Maradona fa un altro gol. Stavolta in tribunale. Lo riporta repubblica.it, secondo cui il Tribunale di Milano avrebbe condannato Dolce & Gabbana a pagare 100 mila euro al Pibe de Oro. L'ex campione argentino, infatti, aveva denunciato la casa di moda, che nel 2016, nell'ambito di un evento sulla napoletanità, aveva fatto sfilare una modella con addosso una maglietta azzurra e sulla schiena il 10 di Maradona appunto. "Non corrisponde alle regole di mercato - si legge nella sentenza - trarre vantaggio dallo sfruttamento parassitario dell'altrui notorietà". Appropiarsi del nome di Maradona per i propri fini sarebbe in sostanza un modo per farsi pubblicità col nome di un altro. E non sono bastate le scuse pubbliche, con tanto di mazzo di rose spedito a casa dell'argentino, agli stilisti milanesi.