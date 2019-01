Maradona sta già bene e fa il padrino: "Al battesimo di Dieguito Matias"

© foto di Imago/Image Sport

L'aveva detto Diego Armando Maradona dopo lo spavento per il ricovero in ospedale e l'intervento chirurgico (non grave) da affrontare nei prossimi giorni: "Ora mi godo i miei nipotini". E così è stato. Dieguito Matias, uno di loro, ha ricevuto il sacramento del battesimo e proprio l'ex Pibe de Oro ha fatto da padrino, come testimoniato dal post pubblicato tramite il suo account Facebook: "Insieme ai miei figli Jana e Diego, al battesimo di Dieguito Matias. Molto felice di essere il padrino!".