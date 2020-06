Marani: "Mertens? Per un legame così stretto con Napoli bisogna risalire a Maradona"

vedi letture

Ospite in studio, Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha commentato il rinnovo tra Dries Mertens e il Napoli: “Se devo andare a memoria, per trovare un legame come quello che ha legato Mertens alla città forse bisogna andare veramente indietro fino a Maradona. Al di là dei dati tecnici, colpisce la napoletanità di Mertens: non è vero che Napoli è soltanto per gli argentini, può essere benissimo una città per i ragazzi del nord Europa. E poi parliamo di un grande calciatore”.

Questa sera?

“Io penso che Ronaldo sia determinante per la Juventus, a queste partite ha un’abitudine. Però il Napoli è una squadra molto accorta, Gattuso è molto intelligente”.