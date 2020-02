Marchegiani: "Non capisco la Roma. Lazio? 11 titolare top ma rosa corta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Deejay è intervenuto Luca Marchegiani, ex portiere e oggi commentatore. Questo il pensiero sulla Roma vista ieri contro il Bologna e sulla sua Lazio impegnata nella corsa Scudetto con Juventus e Inter: "Fonseca ha parlato chiaramente di sfiducia e paura, di un problema emotivo della squadra. Io però onestamente non vedo giocatori con timore o difficoltà emotive. La Roma sta subendo passivamente questo decadimento di risultati e prestazioni, poi vedo problemi dal punto di vista della condizione fisica. I difensori di ieri e quelli di Sassuolo sono la brutta copia di quanto visto a inizio anno, quando Smalling e Mancini erano al top. Ora sono in grande difficoltà e il decadimento delle prestazioni individuali secondo me è molto evidente. Non mi so spiegare le difficoltà di reagire a questo momento, perché la squadra ha esperienza e capacità tecniche giuste.

La Lazio in corsa per lo Scudetto? "Probabilmente non ha la rosa abbastanza lunga per affrontare le difficoltà di un campionato intero, ma l'undici titolare è fortissimo e ora sta affrontando le partite con quel qualcosa in più che gli permette di vincere e giocare bene".