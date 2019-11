Marchisio avvisa la Juve: "L'Atalanta ormai è una big della Serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, fresco di ritiro, ha parlato ai microfoni di alcuni media mettendo in guardia la Juventus sulle difficoltà dell'impegno contro l'Atalanta, sfida che si terrà domani alle ore 15: "L'Atalanta ormai è una big del campionato italiano, lo ha dimostrato non solo con le partite in Europa ma soprattutto con la grande forza nel campionato italiano. Sarà una partita molto interessante e difficile per entrambe le squadre. Gasperini? È un allenatore con grande forza", le sue parole.