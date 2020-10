Marchisio: "Pirlo? Serve pazienza, la Juve lo sapeva e non bisogna etichettarlo in modo negativo"

Intervista a La Gazzetta dello Sport per l'ex Juventus Claudio Marchisio, che fra le altre cose parla anche di Andrea Pirlo: "Chi conosce il mondo bianconero sa che può essere il profilo giusto. Serve pazienza, il club lo sapeva e non bisogna etichettarlo in modo negativo: lui non è il nuovo allenatore della Juve, ma proprio un nuovo allenatore. Ha appena iniziato, ma ha le idee per lasciare il segno".

Il momento, però, è delicato. "Guida la squadra da battere. E tra le big è l’unica che ha cambiato così nettamente: in una situazione normale, il mister avrebbe avuto molto più tempo per incidere. Quest’anno, per il Covid-19 e la partenza in ritardo della stagione, non è stato possibile. Vero, i problemi visti con il Barcellona non piacciono, tuttavia guardo in prospettiva: il gruppo crescerà, ancor di più quando rientreranno i big che ultimamente sono mancati".