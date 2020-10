Marcolin commenta il Napoli: "Nel 4-2-3-1 di Gattuso vedo meglio Politano rispetto a Lozano"

vedi letture

Dario Marcolin, commentatore tecnico per DAZN della sfida fra Benevento e Napoli, ha parlato del 4-2-3-1 degli azzurri di Gattuso parlando dei suoi titolari anche in ottica futura nel terzetto dietro a Osimhen: "Nel 4-2-3-1 per me uscirebbe Lozano, io vedo meglio Politano e Insigne con Mertens al centro. Sono quelli che danno più garanzie tecniche e che giocano a piedi invertiti, come piace a Gattuso. E infatti nella ripresa contro il Benevento il Napoli ha creato di più. Poi Gattuso ha pure fatto un altro esperimento, ovvero quello del doppio centravanti con Petagna e Osimhen. L'ex SPAL giocava quasi nella posizione di Mertens, in verticale rispetto a Osimhen".