Vittoria alla prima in campionato contro la Sampdoria per la Lazio di Simone Inzaghi. Dario Marcolin, ex centrocampista biancoceleste, ha analizzato la prestazione dei capitolini ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Le tre squadre che non hanno cambiato allenatore hanno vinto. La Sampdoria ha preso tre gol in contropiede, è stata troppo alta con il baricentro contro una compagine solida come la Lazio. I biancocelesti hanno aggiunto una componente importante: il pressing alto. Ieri Inzaghi ha messo in campo una formazione molto offensiva. Lazzari è un signor giocatore, mi ricorda Favalli. Sono quei giocatori a cui non dai peso, ma che stanno sempre lì: ha fatto attacco e difesa senza sosta, sembra che giochi qui da tre anni. La Lazio ha una base solida, non cambiare allenatore è stato fondamentale”.